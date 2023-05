Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Assemblea capitolina: l'ordine dei lavori prosegue dalla seduta precedente nella quale erano in calendario il regolamento per i servizi del trasporto non di linea, i criteri sulla disciplina dei bus turistici, il regolamento delle attività commerciali su area pubblica, il regolamento sui beni comuni, il regolamento sui centri anziani, e diverse mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10-15)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, interviene al Convegno rivolto agli studenti dell'Istituto Comprensivo Francesco Saverio Nitti su temi che riguardano l'acqua e l'aria di Roma, il riciclo dei rifiuti, l'economia circolare.Roma, I.C. Nitti, via Civitella d'Agliano (ore 10:30)- L'assessora alla scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa alla presentazione di Stori3, uno spazio digitale che raccoglie reportage e articoli realizzati all'interno del laboratorio di giornalismo coordinato da Daniele Balicco, docente del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università RomaTre, sotto la supervisione di Luca Rosini, giornalista e regista Rai e alla proiezione del documentario di Luca Rosini, prodotto da Rai Due, "La paranza della bellezza", dedicato al riscatto sociale del Rione Sanità di Napoli.Roma, Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano, 8 (ore 11) (segue) (Rer)