Difesa: Crosetto, i musei sono scrigni che custodiscono valori e storia delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I musei della Difesa sono veri scrigni che custodiscono valori e storia delle Forze armate. Luoghi di tradizione e cultura a disposizione dei cittadini come contributo al nostro inestimabile patrimonio artistico. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un tweet diffuso dal dicastero in occasione della Giornata internazionale dei musei. (Res)