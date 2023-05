Iran: ministro Petrolio, la Russia investirà per sviluppare sei nuovi impianti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha in programma di investire nella realizzazione di sei nuovi impianti petroliferi in Iran. Lo ha annunciato ieri il ministro del Petrolio iraniano, Javad Owji, a margine della sua partecipazione all’Esposizione internazionale dell’industria petrolifera, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”. Owji, che durante l’esposizione ha incontrato il vice primo ministro russo, Aleksander Novak, ha spiegato infatti che Teheran e Mosca hanno stabilito una cooperazione costruttiva importante tra le società petrolifere dei due Paesi. “Le maggiori compagnie petrolifere russe hanno accettato di investire per la realizzazione di sei nuovi impianti in Iran” ha spiegato il ministro del Petrolio iraniano, secondo il quale questa decisione rappresenta un “eccellente punto di partenza per la cooperazione” tra i due Paesi nel settore petrolifero e del gas. Quest’ultima, ha aggiunto, “aumenterà considerevolmente la sostenibilità economica” sia per Mosca, sia per Teheran. Si prevede, inoltre, la creazione di una piattaforma per il commercio elettronico del gas proveniente dal sud dell’Iran. “Non si tratta di un processo rapido, poiché è necessario individuare riserve di gas e attirare partner e vornitori”, ha spiegato Owji, “l’idea esiste ed è in corso di elaborazione, ma ciò richiede tempo”. (Irt)