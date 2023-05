Regno Unito: Sunak tentenna sulla riduzione dei flussi migratori netti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak sembra fare marcia indietro sull'impegno inserito nel programma elettorale del Partito conservatore del 2019 che prevedeva una riduzione dei flussi migratori netta. Come riporta il quotidiano "The Times", mentre stava volando verso il Giappone in vista del summit del G7, al premier è stato chiesto tre volte se avesse mantenuto la promessa di ridurre i tassi annuali sui flussi migratori ma Sunak si è rifiutato di rispondere. Il primo ministro ha insistito sul fatto che il governo ha "il controllo" degli arrivi, nonostante i dati ufficiali che saranno pubblicati la prossima settimana dovrebbero mostrare che la migrazione netta ha raggiunto un altro record di circa 700 mila l'anno scorso. Se confermata tale cifra sarà superiore di due volte e mezza il livello di migrazione netta registrata nel 2019, pari a quota 271 mila unità.(Rel)