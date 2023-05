Spagna: Ferrovial, scade oggi termine cessione quote azionisti contrari a trasferimento Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scade oggi il termine per gli azionisti di Ferrovial, azienda di infrastrutture spagnola, contrari al trasferimento nei Paesi Bassi per vendere le loro quote nella società a un prezzo di 26 euro cadauna. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", tuttavia, il prezzo delle azioni della società è già superiore del 12 per cento a tale importo, per cui qualsiasi azionista che eserciti il cosiddetto "diritto di separazione" le venderebbe a un prezzo inferiore a quello di mercato. Inoltre, in base ai risultati delle votazioni dell'ultima assemblea degli azionisti della società, solo i detentori dello 0,29 per cento del capitale della società potrebbero effettivamente esercitarlo, in quanto questa è la percentuale che ha votato contro la sua cessione rispetto al capitale totale della società, ad eccezione di Leopoldo del Pino (fratello del presidente Rafael del Pino), che non venderà, in quanto ciò significherebbe la perdita di tutta la sua rappresentanza nella società fondata da suo padre. (Spm)