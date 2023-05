Autonomia: La Russa, non c'è alcuna manina sul dossier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un caso politico la pubblicazione su Linkedin delle critiche dell'ufficio studi del Servizio del bilancio del Senato alla riforma Calderoli sull'autonomia differenziata delle Regioni. C'è chi sospetta l'intervento di una 'manina'. E c'è chi adombra l'ipotesi di un intervento del presidente del Senato, Ignazio La Russa, dietro le quinte. "Ma no! Nessun presidente del Senato sarebbe così sciocco da fare una cosa simile esponendosi a giustificate critiche", spiega La Russa al "Corriere della Sera". E a ispirarla: "Nemmeno. Comunque non c'è stata alcuna mia operazione di 'moral suasion'. Sono relazioni che non passano mai dai miei uffici. Mi dicono che era peraltro solo una bozza ancora sub iudice. Non c'è alcuna 'manina'. Si è trattato di un puro errore". Però nella stessa Lega si è temuta una manovra ostile al partito: "Non c'è nessun retroscena di valenza politica. Era un dossier come tanti che per errore è stato pubblicato prima che venisse licenziato dagli uffici. Il mio unico intervento è avvenuto dopo che era sorto il caso ed è stato quello di dire che quel dossier non andava ritirato. Sarebbe stato come nascondere la polvere sotto il tappeto. O, peggio, far gridare alla censura. Ho suggerito di dire semplicemente la verità e cioè che la pubblicazione era avvenuta per errore prima che si completasse l'iter normale in casi come questi". (segue) (Res)