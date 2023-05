Autonomia: La Russa, non c'è alcuna manina sul dossier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Dalla Lega filtra il sospetto. C'è chi, come il capogruppo alla Camera Massimiliano Romeo, lascia 'aperte tutte le ipotesi': "Ho parlato oggi pomeriggio con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie della Repubblica, Roberto Calderoli, che conosce bene l'iter dei dossier, essendo stato a lungo vicepresidente del Senato. E' consapevole del fatto che non ci sia stata alcuna manovra. Mi sono documentato prendendo in considerazione anche le sollecitazioni del capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia. Ho chiesto ai vertici degli uffici una completa relazione sulla vicenda che prima non conoscevo". Però nel parere si esprimevano critiche forti, in sintonia con alcune che serpeggiano anche nel suo partito: "I dossier sono spesso così. Mettono sempre in evidenza anche le criticità. Non sono mai elogiativi. Non servono a dire: 'Oh quanto è bella questa legge'. Semmai, trattandosi del Servizio del bilancio, mi sarei aspettato più attenzione ai numeri, piuttosto che ad altre valutazioni". Quanto ai timori espressi sulla possibilità che la riforma favorisca alcune Regioni rispetto ad altre: "Non tocca a me, da presidente del Senato, esprimere giudizi in merito. Ma se l'avessi scritto io quel parere sarebbe stato diverso", ha concluso La Russa. (Res)