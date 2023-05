Cultura: Sgarbi, la creatività non è di destra o di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, è il nuovo sindaco di Arpino, borgo del Frusinate dove ha avuto i natali Cicerone. Ieri era proprio lì, per l'insediamento e per annunciare progetti come l'istituzione di una scuola di oratoria. Quanto al nuovo liceo del made in Italy, voluto dal ministro Adolfo Urso e sponsorizzato dalla presidentessa del Consiglio Meloni, Sgarbi pensa che "se ne poteva fare anche a meno. I licei classico e scientifico siano più che sufficienti. Il design è materia universitaria come le tecniche artigianali sono materie da istituto professionale". Ma c'è bisogno di mano d'opera nei distretti industriali. Lo fanno anche per questo: "Appunto. Non lo chiamerei comunque liceo, ma istituto tecnico. Prima di impiegarti nei settori del made in Italy devi imparare l'anima del mondo, i concetti, la bellezza dell'arte. Poi uno che fa questo liceo che vantaggio ne ha. Se si deve andare a lavorare nei distretti servono semmai l'apprendistato o una scuola tecnica. Non un liceo". Forse prevale la narrazione sovranista: "Vi ricordo che furono Alemanno e i ministri di destra a restituire a Carlo Petrini il primato della sovranità alimentare, un ulteriore avanzamento, che lui introdusse in chiave progressista al tema del made in Italy. Che può essere legato al cibo ma anche alla capacità artigianale. Non è altro che la continuazione naturale delle capacità creative degli artisti italiani. Abbiano avuto Giotto e poi Emilio Pucci. Non c'entrano né la destra né la sinistra". (segue) (Res)