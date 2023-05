Cultura: Sgarbi, la creatività non è di destra o di sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti questi marchi del made in Italy sono in mano agli stranieri: "Questa è un'evoluzione della moda e del design, ma il made in Italy rimane tale anche se lo producono gli stranieri. Il produttore conta meno dell'inventore". Ma poi sono i produttori, spesso stranieri, a fare profitti: "Il fatto dei costi riguarda il percorso produttivo non creativo. Molte cose italiane sono vendute da gruppi internazionali. Dobbiamo tutelare la creazione". E c'è il tema della sovranità alimentare: "Il tema della sovranità alimentare è in realtà la difesa di una produzione legata alla nostra terra, al nostro vento, al nostro clima che rendono unici i prodotti, come dice anche Farinetti". Veramente a Farinetti la parola sovranista fa venire l'orticaria in campo alimentare: "Però, in realtà, il suo amico Petrini l'ha confermata. Forse è giusto cambiare parola, anche perché sovranità è troppo regale per il mondo contadino e comunque si possono trovare parole più miti rispetto ai concetti. Però certamente quello che lui chiama la biodiversità italiana è la stessa cosa. Quando penso al Gorgonzola, penso all'Italia e va bene. Quando penso alle cipolle penso a Tropea. Noi siamo un'area della terra privilegiata rispetto alle biodiversità decantate da Farinetti e su questo non possiamo che essere tutti d'accordo", ha concluso Sgarbi. (Res)