Serbia: premier con rappresentanti Banca mondiale, focus su attrazione investimenti

- La premier serba Ana Brnabic ha incontrato ieri i rappresentanti della Banca mondiale per i Balcani occidentali. Nell'incontro è stato sottolineato che il Paese balcanico sta registrando grandi successi economici e che negli ultimi quattro anni ha visto una crescita del Pil del 9 per cento, cifra tre volte superiore alla crescita del Pil dell'Unione europea e al di sopra di quello della regione. Lo ha annunciato in un comunicato il governo di Belgrado. Brnabic ha sottolineato ai rappresentanti della Banca mondiale che l'obiettivo della Serbia è "attrarre investimenti, investire nel capitale umano e nell'istruzione". La premier ha aggiunto che ci sono un gran numero di piccole imprese che operano con molto successo, e che, come ha aggiunto, "bisognerebbe prestare loro un'attenzione speciale". I rappresentanti della Banca mondiale hanno evidenziato che la Serbia si è comportata particolarmente bene durante la pandemia di coronavirus e "ha registrato progressi in senso economico anche durante quel periodo". (Seb)