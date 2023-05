Maltempo: Pichetto, martedì in Cdm varato stato di calamità per Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Martedì verrà varato lo stato di calamità, ci vuole un atto normativo e si risponderà ai primi interventi come il blocco dei mutui, delle riscossioni tributarie". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1 parlando dell'alluvione in Emilia-Romagna. “Serve una risposta per evitare guai di ordine burocratico. Nei prossimi giorni si capirà lo stato di gravità delle cose”, ha aggiunto ricordando che si è trattato di un “evento molto particolare” al di là che l’Emilia-Romagna sia la "regione con più alto rischio d’Italia per esondazione".(Rin)