Yemen: Consiglio presidenziale, “l’unità è la volontà del popolo yemenita”

- L’unità dello Yemen “è la decisione e la volontà del popolo yemenita” e “le ambizioni di chi occupa il Paese a nuocere alla sua terra e alla sua popolazione resteranno lettera morta”. Lo ha dichiarato il Consiglio politico supremo (Cps) yemenita, in occasione delle celebrazioni del 33mo anniversario dell’unificazione del Paese, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”. Il Consiglio politico supremo dello Yemen, guidato dal maresciallo Mahdi al Mashat, è un governo non riconosciuto dalla comunità internazionale, costituito dal movimento sciita ribelle degli Houthi e dal partito del Congresso popolare generale (Cpg) e controlla gran parte del nord del Paese, escluso il governatorato di Marib. “Le cospirazioni dei nemici dello Yemen e i tentativi di frammentarlo e dividerlo sono stati svelati e respinti da tutto il popolo yemenita”, si legge nella dichiarazione del Consiglio. Il riferimento è al governo transitorio stabilito ad Aden, ex capitale dello Yemen del sud fino all’unificazione del 1990, con il sostegno del Consiglio di cooperazione del Golfo, in particolare dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. Il Cps ha quindi ribadito la sua posizione ferma a sostegno di una “pace dignitosa” ammonendo che la stabilità dell’Arabia Saudita è legata a quella dello Yemen. Il Consiglio, del resto, ha spesso accusato Riad, che conduce la coalizione militare internazionale impegnata nel conflitto contro gli Houthi, di ostacolare il processo di pace. Similmente, nei giorni scorsi, Al Mashat ha puntato il dito contro gli Stati Uniti, accusandoli di “non volere una soluzione del conflitto”, attribuendo a Washington e a Riad la responsabilità della situazione di instabilità del Paese. (Res)