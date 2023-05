Ucraina: ministro Difesa britannico, spetta alla Casa Bianca decidere se inviare F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetta alla Casa Bianca decidere in ultima analisi se inviare gli aerei militari F-16 in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, dopo i colloqui con Boris Pistorius, l'omologo tedesco, a Berlino, aggiungendo che spetta a Washington decidere "se vuole inviare" questi mezzi e a loro tecnologia. La questione sarà probabilmente oggetto di discussioni al vertice del G7 in programma a Hiroshima, in Giappone. (Rel)