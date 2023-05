Giappone-Regno Unito: Sunak anticipa firma accordi su difesa e microchip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Giappone e Regno Unito, Fumio Kishida e Rishi Sunak, annunceranno oggi la firma di accordi in materia di difesa e microchip, durante un incontro bilaterale alla vigilia del vertice dei capi di Stato e di governo del G7 in programma a Hiroshima. Lo ha anticipato il primo ministro britannico, secondo cui "l'Accordo di Hiroshima" rafforzerà ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi nell'Indo-Pacifico. Secondo quanto riferito dalla stampa britannica, l'accordo impegnerà Giappone e Regno Unito a consultarsi su questioni di sicurezza regionali e globali, incluse le attività militari della Cina attorno a Taiwan. Come evidenziato dai quotidiani britannici, sinora il Giappone ha assunto impegni analoghi solo con Stati Uniti e Australia. I due capi di governo sigleranno anche un partenariato nel campo dei semiconduttori, e durante la visita in Giappone Sunak potrebbe annunciare investimenti per 18 miliardi di sterline durante un incontro con rappresentanti di aziende giapponesi. (Rel)