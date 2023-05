Spagna: fonti stampa, tensioni interne in Mediaset su linea editoriale e offerta per Prisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La linea editoriale di Mediaset Spagna e una potenziale offerta per il controllo di Prisa, editore tra gli altri del quotidiano "El Pais" e della radio "Cadena Ser", avrebbero scatenato una "battaglia senza precedenti" tra gli organi esecutivi dell'azienda. Il confronto, secondo quanto dal quotidiano "El Economista", vedrebbe il presidente Borja Prado, da una parte, e Alessandro Salem e Massimo Musolino, rispettivamente co-amministratore delegato e direttore esecutivo, dall'altra. Secondo "El Economista", Prado vorrebbe guidare il gruppo verso posizioni più favorevoli al centrodestra per facilitare l'arrivo del presidente del Partito popolare spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, alla presidenza del governo dopo le elezioni di fine anno. Salem e Musolino, invece, "allineati con la famiglia Berlusconi, sono alla ricerca solo di ricavi economici, lontani dal posizionamento politico, anche se non hanno escluso la possibilità di un approvo a Prisa, con cui sono già stati in trattativa negli ultimi mesi". Fonti vicine a "Prisa" hanno ammesso l'esistenza di trattative, ma hanno chiarito che al momento l'operazione è "molto complicata". L'attuale capitalizzazione di Prisa è di 288,9 milioni di euro, ma a questo valore andrebbe aggiunto il debito di 728,4 milioni che il gruppo aveva alla fine del 2022. Il costo totale, dunque, ammonterebbe a circa un miliardo di euro, un'operazione che né Salem, né Musolino approverebbero perché non sarebbe redditizia. (Spm)