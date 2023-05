Golfo: Banca mondiale prevede un rallentamento nella crescita delle economie regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha previsto per l’anno in corso un rallentamento nella crescita delle economie dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), che sarà solo del 2,5 per cento. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando i dati diffusi dalla Banca mondiale nell’ultimo rapporto sugli sviluppi economici nella regione del Golfo. Secondo lo stesso rapporto, nel 2024 le economie regionali cresceranno del 3,2 per cento. Il rallentamento, rispetto al 7,3 per cento del 2022, è dovuto principalmnte alla riduzione del peso del settore degli idrocarburi nei sistemi economici del Ccg, soprattutto a seguito dei tagli alla produzione di petrolio annunciati dall’Organizzazione dei Paesi esportatori (Opec) lo scorso aprile. Di contro, nel 2023, i settori non petroliferi delle economie regionali cresceranno del 4,6 per cento, riducendo l’impatto della diminuzione delle esportazioni petrolifere. (Res)