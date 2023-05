Russia: deragliati cinque carri con grano vicino a Sinferopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque carri di un treno che trasportava grano sono deragliati non lontano dalla città di Sinferopoli, in Crimea. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando una fonte dei servizi di emergenza. La direzione ferroviaria della Crimea ha affermato che l'incidente è avvenuto a causa di "interferenze da parte di persone non autorizzate". Si precisa che nessuno è rimasto ferito e non vi è alcuna minaccia per l'ambiente. Il movimento dei treni elettrici nella sezione tra Sinferopoli e Sebastopoli è stato sospeso.(Rum)