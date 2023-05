© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La capacità di spesa del Paese non è scarsa solo per le opere di contenimento se pensiamo che dei fondi strutturali europei abbiamo speso 50 miliardi su 110 circa. Abbiamo un percorso burocratico che non è moderno". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. Il ministro ha poi ammesso che nel Paese c'è "un problema burocratico nazionale". (Rin)