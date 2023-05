Arabia Saudita: Riad annuncia costruzione di centri di accoglienza per rifugiati siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha annunciato ieri, a margine dell’incontro dei ministri degli Esteri della Lega araba a Gedda, la costruzione di centri di accoglienza destinati ai profughi siriani di rientro nel loro Paese. Lo ha riferito il portale di informazione con sede ad Amman e Dubai “Al Bawaba”, secondo il quale Riad si è impegnata a “garantire la sicurezza, l’incolumità e la dignità per i cittadini siriani”. “Lanciamo un appello a tutti i rifugiati affinché tornino in Siria, la loro patria, che ha bisogno di loro”, ha detto Faisal bin Farhan. Per il capo della diplomazia saudita, infatti, il mondo sta affrontando numerose sfide, che mettono i Paesi arabi di fronte a un bivio, inducendolo a intensificare l’impegno per rafforzare l’ “azione araba comune” per trovare soluzioni adeguate agli interessi. L’obiettivo è riportare nel mondo arabo la sicurezza, la stabilità e la prosperità, poiché le “risorse naturali e umane” della regione “richiedono una coordinazione costante, che ne sfrutti al meglio le potenzialità” superando le divergenze e le divisioni interne. (Res)