India: giornalista specializzato nella difesa arrestato per sospetto spionaggio

- Il giornalista specializzato nella difesa Vivek Raghuvanshi e l’ex comandante di Marina Ashish Pathak, attualmente dipendente di una società privata, sono stati arrestati in India dal Central Bureau of Investigation (Cbi) per presunto spionaggio. Lo ha reso noto alla stampa un portavoce dell’agenzia investigativa. Gli arresti sono stati eseguiti ieri ai sensi della Sezione 3 della legge Official Secrets Act e della Sezione 120-B del Codice penale. L’inchiesta è partita da una denuncia registrata a settembre dalla polizia di Nuova Delhi e trasferita a dicembre al Cbi. L’agenzia ha effettuato 15 perquisizioni e ha sequestrato 48 dispositivi elettronici. Raghuvanshi, collaboratore del sito “Defense News”, è sospettato di aver raccolto e condiviso con agenzie di intelligence straniere informazioni militari riservate, relative tra l’altro ad appalti delle forze armate e a progetti dell’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della difesa (Drdo). Non sono stati divulgati dettagli su Pathak. (segue) (Inn)