India: giornalista specializzato nella difesa arrestato per sospetto spionaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Eileen O’Reilly, presidente della storica associazione National Press Club, con sede a Washington, e Gil Klein, presidente dell’istituto collegato National Press Club Journalism Institute, hanno rilasciato una dichiarazione a sostegno di Raghuvanshi, esprimendo “delusione” per l’arresto. “Le accuse a suo carico di collaborare con un servizio di intelligence straniero sono del tutto in contrasto con il suo consolidato profilo professionale. Vivek ha una solida reputazione e il rispetto dei suoi colleghi. Ci auguriamo che il suo rilascio e la caduta di queste accuse avvengano rapidamente e che a Vivek sia consentito di riprendere i suoi reportage per Sightline Media”, si legge in una nota. (Inn)