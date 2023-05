Giappone: rinnovabili, Ntt e Jera pianificano acquisizione da 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nippon Telegraph and Telephone (Ntt) e l'operatore di centrali termoelettriche Jera pianificano una acquisizione da 300 miliardi di yen (2,18 miliardi di dollari) nel settore delle rinnovabili. Le due compagnie si preparano ad annunciare l'acquisizione di Green Power Investment, società con sede a Tokyo che vanta un importante know how nel comparto dell'eolico onshore. Fondata nel 2004, la società ha generato solo 8,3 miliardi di yen di fatturato nel 2022, ma è comunque uno dei principali attori giapponesi nelle rinnovabili, e opera quattro parchi eolici e due parchi fotovoltaici dalla capacità di circa 330 megawatt, in aggiunta a un parco eolico da 11 megawatt che dovrebbe entrare in funzione quest'anno nell'Hokkaido. (Git)