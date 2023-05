Maltempo: tornano percorribili due corsie in A1 in direzione Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l'Italia nelle aree colpite dall'emergenza maltempo. Le squadre di Aspi attualmente sono impegnate in operazioni di ripristino della piena fruibilità del tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze, dove si è verificato un importante smottamento - costantemente monitorato e attenzionato - dovuto alle forti piogge registrate nelle ultime ore. Grazie all'impegno di uomini e mezzi è stata rimossa la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, installata nelle prime ore della mattina, e attualmente il traffico transita su due corsie in direzione Firenze. Nel tratto si registrano 15 km di coda verso Firenze e 9 km in direzione Bologna. (Rin)