Regno Unito: pazienti obesi costano a sistema sanitario nazionale 16,1 miliardi di euro

- I pazienti obesi costano al sistema sanitario nazionale britannico (Nhs) il doppio di quelli normopeso. È quanto rivela uno studio "primo nel suo genere", presentato al Congresso europeo sull'obesità di Dublino, che mette a nudo i costi per i contribuenti. La spesa per i pazienti obesi è di 1.375 sterline (1.582 euro) all'anno, rispetto alle 638 sterline (734 euro) per coloro che sono normopeso. Considerando che due adulti su tre nel Regno Unito sono obesi o in sovrappeso, questi dati suggeriscono che l'Nhs potrebbe risparmiare quasi 14 miliardi di sterline (16,1 miliardi di euro) all'anno, se tutti i cittadini avessero un peso sano. Gli esperti hanno avvertito che i costi totali diventano ancora maggiori in caso di malattie a lungo termine che possono insorgere nei pazienti in sovrappeso.(Rel)