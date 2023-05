Serbia: direttore Amministrazione doganale, falsa notizia su divieto esportazione in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è vera la notizia diffusa sull'inizio di sanzioni, cioè divieti di esportazione verso la Federazione Russa, da parte della Serbia. Lo ha detto il direttore dell'Amministrazione doganale serba, Branko Radujko, smentendo le affermazioni del movimento per la Restaurazione del Regno di Serbia (Poks), per il quale il ministero delle Finanze aveva iniziato da ieri a imporre sanzioni a Mosca. "Non ci sono sanzioni o divieti sulle esportazioni verso la Federazione Russa. Gli agricoltori che esportano i loro prodotti sul mercato russo non hanno assolutamente motivo di preoccuparsi. La Serbia è un Paese libero che ha sviluppato relazioni commerciali estere con tutti e procedure di esportazione e importazione molto efficienti, uguali e trasparenti per tutti", ha affermato Radujko, ripreso dal quotidiano belgradese "Politika". (Seb)