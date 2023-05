Brexit: Regno Unito e Ue firmano accordo di cooperazione su regolamentazione servizi finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bruxelles firmerà un accordo con il Regno Unito per rafforzare la cooperazione in tema di regolamentazione dei servizi finanziari. Come ha riferito il quotidiano "Financial Times", la Commissione europea ha dichiarato di aver adottato una bozza di memorandum d'intesa per creare un quadro di cooperazione regolamentare volontaria, compresa l'istituzione di un forum congiunto di regolamentazione finanziaria Ue-Regno Unito. Ciò migliorerà il coordinamento tra le due parti e replicherà gli accordi che l'Ue ha già con altre importanti giurisdizioni, compresi gli Stati Uniti. Il protocollo d'intesa, che ora dovrà essere approvato dagli Stati membri dell'Unione, mira a promuovere scambi di opinioni e analisi sugli sviluppi normativi e sui mercati, a promuovere il dialogo quando si tratta di prendere decisioni sull'equivalenza e a intensificare la cooperazione negli organismi di regolamentazione internazionali. (Rel)