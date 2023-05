Filippine: capo forze armate Ceretino visita basi vicine all'atollo conteso delle Spratly (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine e gli Stati Uniti potrebbero intraprendere pattugliamenti congiunti nel Mar Cinese Meridionale già quest’anno. Lo ha recentemente dichiarato l’ambasciatore filippino a Washington, Jose Manuel Romualdez, in un’intervista all’emittente “Cnn Philippines”. Sul tema sono ancora in corso discussioni, ha spiegato il diplomatico, “ma prevediamo che le attività possano iniziare non più tardi del terzo trimestre di quest’anno”. Il ripristino di pattugliamenti marittimi congiunti tra i due Paesi è stato annunciato nel febbraio scorso dal segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, in occasione del suo incontro con l’omologo Carlito Galvez, dopo che tali attività erano state sospese nel 2016 dall’ex presidente filippino Rodrigo Duterte, all’epoca appena arrivato al potere e intenzionato a rafforzare le relazioni con la Cina. (segue) (Fim)