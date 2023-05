Filippine: capo forze armate Ceretino visita basi vicine all'atollo conteso delle Spratly (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane a chiarire che la linea internazionale di Marcos è molto diversa da quella del suo predecessore sono stati due sviluppi importanti. Il primo è l’estensione dell’accordo che consente alle forze statunitensi di stazionare in basi militari filippine: le autorità di Manila hanno selezionato quattro nuovi siti pronti ad accogliere le truppe Usa, tre dei quali si trovano nel nord del Paese, a poche centinaia di chilometri da Taiwan. Le Filippine negano che tali basi possano essere utilizzate dagli Stati Uniti in caso di guerra, ma ciò non è bastato a dissipare le preoccupazioni della Cina, che attraverso il suo ministero degli Esteri ha accusato Manila di contribuire a esacerbare le tensioni nella regione. Il secondo sviluppo è l’imponente esercitazione militare congiunta cui, tra l’11 e il 26 aprile scorsi, hanno partecipato circa 17.600 militari di Usa e Filippine, il doppio rispetto all’edizione dello scorso anno. Le manovre hanno previsto simulazioni di attività di sicurezza marittima e operazioni di sbarco anfibio, addestramento a fuoco vivo, operazioni aeree e di difesa informatica, contrasto al terrorismo e assistenza umanitaria, e sono state precedute da una riunione ministeriale nel formato 2+2 (con i ministri degli Esteri e della Difesa) durante la quale Usa e Filippine si sono ripromesse di rafforzare la cooperazione militare. (segue) (Fim)