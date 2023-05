Energia: francese Engie intende avviare nuovi progetti in Arabia Saudita, Emirati e Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese Engie intende avviare nuovi progetti per la produzione di idrogeno verde in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale Engie, quotata in borsa a Parigi e a Bruxelles, mira a sviluppare una capacità produttiva complessiva di 4 gigawatt entro il 2030, nel quadro della strategia elaborata per la transizione energetica. La società, peraltro, ha in programma nuovi progetti in Asia, Medio Oriente, Africa ed Europa, come ha spiegato il vice presidente con delega in queste regioni, Stephan Gobert, in un’intervista a “The National”. “Il Medio Oriente e in particolare il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) ha un enorme potenziale”, ha osservato, “per questo abbiamo instaurato un’alleanza strategica con Masdar (società emiratina) e stiamo studiando un progetto a Ruwais (a ovest di Abu Dhabi) per Fertiglobe”, joint venture specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti azotati, costituita dall’emiratina Adnoc e dalla Oci, dei Paesi Bassi. A gennaio 2022, Fertiglobe ha firmato un accordo con Masdar e con Engie per lo sviluppo di un impianto a idrogeno verde per la produzione di ammoniaca a basso contenuto di carbonio. L’accordo prevede che le tre compagnie pianifichino, realizzino e si occupino della manutenzione di uno stabilimento a idrogeno verde ad Al Ruwais, i cui prodotti dovranno avere costi competitivi. L’impianto, il cui inizio attività è previsto per il 2025, avrà una capacità produttiva potenziale fino a 200 megawatt. (Res)