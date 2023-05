Lega araba: media, vertice di Gedda è opportunità anche per soluzione conflitto in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice dei capi di governo dei Paesi membri della Lega araba, previsto per domani, 19 maggio, oltre a segnare l’uscita della Siria dall’isolamento diplomatico, rappresenta un’ “opportunità unica” per risolvere il conflitto in Sudan. Lo ha dichiarato il presidente del Gibuti (membro della Lega araba), Mahamoud Ali Youssouf, in un’intervista rilasciata ieri al quotidiano saudita “Arab News”. L’Arabia Saudita, ha ricordato Youssouf, ha giocato un ruolo di primo piano nell’evacuazione di cittadini stranieri dal Sudan in guerra, lanciando quindi un appello alla Lega araba affinché eserciti “collettivamente” pressioni sulle parti coinvolte, ossia le Forze armate sudanesi (Saf) e sulle Forze di supporto rapido (Rsf), per la fine delle ostilità. Al vertice di Gedda, infatti, “si presenta un’opportunità unica per i capi di Stato arabi, per esercitare pressioni sulle parti belligeranti e sugli attori coinvolti nella guerra in Sudan per fermare il conflitto, stabilire un cessate il fuoco, aprire corridoi umanitari e impegnarsi a riportare in vita il processo politico”. Da parte sua, il presidente del Gibuti, Ismail Omar Guelleh, in un’intervista al quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, ha dichiarato che “i popoli arabi contano sul vertice (di Gedda del 19 maggio) per giungere a decisioni che contengano le crisi della regione e rafforzino l’azione araba comune”, in riferimento agli sforzi messi in campo dall’Arabia Saudita per la sicurezza e la stabilità in Yemen. Del resto, ha aggiunto, il mondo arabo non è immune dai cambiamenti geopolitici che stanno portando all’emergere di nuovi blocchi, ma ciò non rappresenta un ostacolo all’ “azione comune”, sottolineando, in questo, il potenziale ruolo unificatore di Riad. (Res)