Giappone: Kishida a Hiroshima in vista del vertice G7 (2)

- Il primo ministro del Giappone terrà alta l’attenzione sulla minaccia russa e sul rischio nucleare in occasione del vertice del G7 che si aprirà domani a Hiroshima. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, la scelta della città giapponese bombardata con armi atomiche nel 1945 non è casuale: “ripartire da Hiroshima significa, anche simbolicamente, porre al centro dell'agenda del G7 il tema del disarmo nucleare e della non proliferazione”. Il summit, cui prenderanno parte i leader di Giappone, Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Germania, è per Roma “una priorità politica per temi dibattuti, status internazionale e relazioni con i partner e gli altri Stati”. Inoltre, sarà proprio l’Italia nel 2024 ad assumere la presidenza del G7. Quello al via dopodomani a Hiroshima sarà il secondo incontro tra i leader sotto la presidenza giapponese: il primo si era svolto in modalità virtuale il 24 febbraio scorso e si era concluso con l’approvazione di una Dichiarazione sull’Ucraina. (segue) (Git)