Giappone: Kishida a Hiroshima in vista del vertice G7 (3)

- La guerra in corso sarà anche in questa occasione uno dei principali argomenti di discussione, a maggior ragione alla luce della partecipazione (forse in modalità virtuale) del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a una sessione ad hoc in programma nella giornata finale del vertice, domenica 21 maggio. Zelensky sarà reduce da un importante viaggio nelle quattro principali capitali europee, iniziato con l'incontro a Roma con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione del quale il premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia al popolo ucraino. Secondo le fonti diplomatiche, il G7 mostrerà ancora una volta la solidarietà alla nazione aggredita, assicurando sostegno per la ricostruzione dell'Ucraina. Si tratta di un tema che sarà al centro anche della prossima presidenza italiana del G7 nel 2024. (segue) (Git)