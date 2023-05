Giappone: Kishida a Hiroshima in vista del vertice G7 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all’Ucraina, i temi sul tavolo dei sette grandi saranno: prospettive dell'economia mondiale, disarmo e non proliferazione, Indo-Pacifico, sicurezza e resilienza economica, sicurezza alimentare, salute, sviluppo sostenibile, uguaglianza di genere, clima, energia e ambiente. Le sette economie più aperte al mondo (che rappresentano da sole il 31 per cento del prodotto interno lordo mondiale) lavoreranno insieme per rafforzare la sicurezza economica e le catene di approvvigionamento, ma anche per contrastare le pratiche di coercizione economica. Fra gli obiettivi del vertice vi è anche il rilancio dei rapporti con il cosiddetto Sud globale, termine utilizzato per identificare i Paesi emergenti e in via di sviluppo dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia. Sarà questo uno dei temi prioritari anche per la presidenza italiana del G7 il prossimo anno. Il G7 di Hiroshima, a quanto si apprende, cercherà di coinvolgere questi Stati per sostenere la loro crescita, innovazione tecnologica e transizione climatica, considerando anche che alcuni tra questi, pur condannando l’aggressione russa, percepiscono il conflitto in Ucraina come una guerra distante. (segue) (Git)