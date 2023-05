Giappone: Kishida a Hiroshima in vista del vertice G7 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, il dibattito sarà importante anche in vista del vertice del G20 in programma a Nuova Delhi a settembre. L’India sarà presente con il primo ministro Narendra Modi a Hiroshima. Invitati sono anche i leader di Indonesia (presidente di turno dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, Asean), Corea del Sud, Vietnam, Isole Cook (presidente di turno del Forum delle isole del Pacifico), Comore (presidente di turno dell’Unione africana), Brasile (futuro presidente di turno del G20), Australia e appunto Ucraina. La presenza di questi Paesi, si osserva, testimonia la volontà del G7 di interloquire sia con i Paesi emergenti sia con gli attori regionali. A Hiroshima sono stati invitati anche i rappresentanti delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), del Fondo monetario internazionale (Fmi), della Banca mondiale, dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). (Git)