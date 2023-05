Qatar-Germania: firmato accordo per lanciare un dialogo strategico tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, e la ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, hanno firmato ieri, a Doha, presso il Diwan dell’emiro, un protocollo di intesa per lanciare un dialogo strategico tra i due Paesi. Lo ha riferito il quotidiano qatariota “Gulf Times”, precisando che il protocollo di intesa fa parte dell’impegno per rafforzare la cooperazione tra Doha e Berlino in vari settori. Durante l’incontro, Al Thani ha ricordato il notevole sviluppo cui hanno assistito le relazioni bilaterali tra Qatar e Germania, dall’avvio delle relazioni diplomatiche risalente al 1973. Il capo dell’esecutivo qatariota ha quindi sottolineato che la visita di Baerbock rappresenta il culmine di 50 anni di relazioni costruttive. “Abbiamo affrontato diverse questioni, tra le quali in primo luogo il rafforzare la cooperazione tra i due Paesi”, ha spiegato Al Thani durante la conferenza stampa al termine dell’incontro con la ministra degli Esteri tedesca. Una cooperazione che trova la sua principale realizzazione nelle relazioni economiche, soprattutto nel settore energetico, negli investimenti nell’energia rinnovabile e nel campo dell’istruzione. Al Thani, infatti, ha detto di aver discusso con il capo della diplomazia di Berlino delle prospettive per ulteriori investimenti qatarioti in Germania e di un rafforzamento della cooperazione in vista della transizione energetica. Per quanto riguarda le forniture di gas, ha aggiunto Al Thani, il Qatar non solo ha firmato con la Germania un accordo di lungo termine, ma sta conducendo trattative con l’Unione Europea. “L’accordo tra Qatar e Germania è un accordo commerciale… siglato tra la Qatar Energy e alcune compagnie tedesche”, ha spiegato, “ora ci attendiamo un rafforzamento della cooperazione in questo settore e a livello governativo” per rafforzare il dialogo tra i due Paesi in materia di transizione energetica. (Res)