Sudan: ministro degli Esteri saudita, “esortiamo parti coinvolte a dialogare seriamente”

- L’Arabia Saudita ha “esortato le parti coinvolte nel conflitto in Sudan a dialogare seriamente, contribuendo ad alleviare le sofferenze della popolazione e a garantire la sicurezza e l’integrità territoriale del Paese”. Sono le dichiarazioni del ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan bin Abdallah, rilasciate durante la riunione di ieri, a Gedda, tra i capi della diplomazia degli Stati membri della Lega araba, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Fra i temi all’ordine del giorno della riunione tra i ministri degli Esteri della Lega araba, infatti, c’è stata la necessità di un impegno congiunto per proteggere la popolazione civile in Sudan e per portare avanti i lavori del gruppo di contatto per porre fine al conflitto e promuovere la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo economico del Paese africano. Questo prevede infatti la “dichiarazione di Gedda”, che lo scorso 12 maggio ha accompagnato la firma di un accordo tra Forze armate sudanesi (Saf) e Forze di supporto rapido (Rsf) per la protezione dei civili in Sudan. (Res)