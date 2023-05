Medio Oriente: tensione a Gerusalemme per marcia della destra israeliana prevista per oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ aumentata nelle ultime ore la tensione a Gerusalemme est, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza in vista della “marcia della bandiera”, una manifestazione cui partecipano soprattutto partiti e movimenti dell’estrema destra israeliana. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, aggiungendo che gli attriti suscitano timori per possibili scontri soprattutto a Gerusalemme est, dove si terrà la manifestazione, che minacciano di rompere il cessate il fuoco del 13 maggio tra Israele e la Jihad islamica. La “marcia della bandiera” è una manifestazione che si tiene ogni anno il 18 maggio, per ricordare la conquista di Gerusalemme est nel 1967, durante la guerra dei sei giorni. Ieri, le forze di sicurezza e le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno rafforzato le misure di sicurezza, soprattutto nella città vecchia di Gerusalemme, disponendo posti di blocco militari sulle principali strade e 3.000 tra agenti di polizia e Idf per rendere sicuro lo svolgimento della manifestazione. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, infatti, ha chiarito che il governo non modificherà il percorso del corteo, che si terrà quindi a Gerusalemme e passerà per la Porta di Damasco, attraversando la città vecchia. Vi prenderanno parte anche diversi membri dell’esecutivo israeliano, soprattutto il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir. (Res)