Usa-Israele: vicesegretaria Sherman a colloquio con direttore generale Levi

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato ieri a Washington il direttore generale del ministero degli Affari esteri israeliano, Ronen Levi. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui Sherman ha ribadito il fermo sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele e l'impegno a proseguire la cooperazione tramite il Forum del Negev, che include diversi Stati arabi. I due funzionari hanno discusso inoltre la situazione in Sudan e la crisi in Ucraina. Sherman ha sottolineato l'importanza per l'Autorità palestinese e Israele di stabilizzare la situazione in Cisgiordania e promuovere la calma nei prossimi mesi. (Was)