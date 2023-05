Coree: un gruppo di cittadini nordcoreani ha attraversato il confine all'inizio di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Sud hanno preso in custodia all'inizio di maggio un gruppo di cittadini nordcoreani che ha attraversato il confine marittimo di fatto tra le due Coree a bordo di una imbarcazione da pesca. Lo riferiscono fonti governative citate dal quotidiano "Korea Herald", secondo cui il gruppo includeva anche un bambino. Le autorità militari sudcoreane aveva avvistato l'imbarcazione in prossimità della Linea di demarcazione settentrionale, il confine marittimo di fatto tra le due Coree, lo scorso 6 maggio. Le persone a bordo della barca hanno espresso l'intenzione di lasciare il loro Paese, e attualmente si troverebbero in custodia in una struttura militare nell'area di Seul. Negli ultimi anni gli ingressi di transfughi nordcoreani in Corea del Sud sono calati per effetto dell'irrigidimento dei controlli alle frontiere della Corea del Nord, coinciso con la pandemia di Covid-19. Lo scorso anno sono giunti in Corea del Sud 67 cittadini nordcoreani, contro i circa mille del 2019. (Git)