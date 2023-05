Kuwait: vendute obbligazioni Usa per 9,5 miliardi di dollari in tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha venduto obbligazioni del Tesoro statunitense per un valore complessivo di 9,5 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2023, riducendone la proprietà del 19 per cento rispetto alla fine di dicembre 2022. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, precisando che alla fine dello scorso dicembre il Kuwait possedeva buoni del Tesoro Usa per 48,5 miliardi di dollari. Nel mese di marzo, invece, le obbligazioni statunitensi detenute dal Kuwait erano aumentate dello 0,51 per cento, corrispondenti a 200 milioni di dollari, portando il valore complessivo dei buoni del Tesoro Usa di sua proprietà a 39,3 miliardi di dollari. Su base annuale, alla fine di marzo, il Kuwait ha diminuito la quantità di obbligazioni statunitensi in suo possesso del 16 per cento, rispetto ai 46,8 miliardi di dollari di cui era proprietario alla fine di marzo 2022. Inoltre, nell’arco dell’ultimo anno, ha diversificato la sua proprietà di buoni del Tesoro Usa, tra obbligazioni a breve termine (per un valore complessivo di 3,41 miliardi di dollari) e a lungo termine (che rappresentano la porzione maggiore, con 35,88 miliardi di dollari). Gli investimenti kuwaitiani nei buoni del tesoro statunitense, nel complesso, risultano quindi in diminuzione negli ultimi mesi, in linea con l’andamento del loro rendimento. Nel mondo arabo, il Kuwait è il terzo Paese, dopo Arabia Saudita ed Emirati, per valore delle obbligazioni statunitensi in suo possesso. Riad, infatti, possiede buoni del Tesoro Usa per 116,2 miliardi di dollari, mentre Abu Dhabu ne ha per 61,5 miliardi di dollari. (Res)