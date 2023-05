Ucraina: "Scmp", inviato speciale della Cina aggiunge Bruxelles tra le tappe alla missione in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale del governo cinese per gli Affari euroasiatici, Li Hui, che guida gli sforzi negoziali di Pechino in Ucraina, ha aggiunto Bruxelles all'itinerario della sua missione in Europa, dopo essere stato informato che Kiev non avrebbe accettato alcuna proposta che comportasse la perdita dei suoi territori. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post” citando fonti riservate. Li dovrebbe visitare Bruxelles la settimana prossima, prima di dirigersi a Mosca per l'ultima tappa di un tour che è iniziato il 16 maggio a Kiev e che toccherà anche Varsavia, Parigi e Berlino. A Bruxelles, è atteso l'incontro con Gunnar Wiegand, direttore generale per l’Asia-Pacifico presso il Servizio europeo per l’azione esterna (Seas), mentre in ciascuna delle altre tappe Li dovrebbe incontrare i funzionari dei rispettivi ministeri degli Esteri. L’inviato speciale del governo cinese si è recato a Kiev da Varsavia, in Polonia, il 16 maggio, e dovrebbe tornare oggi nella capitale polacca per restarvi fino al 21 maggio. Ieri ha incontrato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, il quale ha affermato che i colloqui si sono concentrati sull'integrità territoriale del suo Paese. A quanto si apprende da una nota del suo dicastero, Kuleba "ha spiegato nel dettaglio i principi del ripristino di una pace stabile e giusta, basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina". Il titolare della diplomazia ucraina ha aggiunto che Kiev non "accetterà alcuna proposta che comporti la perdita dei suoi territori o il congelamento del conflitto”. (Cip)