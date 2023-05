Maltempo: Salvini sull'emergenza i Emilia-Romagna, subito 100 milioni.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, Matteo Salvini, spiega a "Quotidiano Nazionale" quali interventi il governo sta mettendo in campo per la gravissima emergenza alluvione in Emilia-Romagna: "Ovviamente parliamo di una emergenza in cui entrano in gioco più attori, a partire dalla Protezione civile fino ai Vigili del Fuoco. Il dicastero fa parte del comitato nazionale di Protezione civile: siamo attivi e mobilitati. E, oltre a un costante monitoraggio di tutte le infrastrutture, possiamo contare sulla professionalità della Guardia Costiera che ha subito schierato e messo a disposizione 5 battelli veloci, 25 militari della Direzione marittima di Ravenna, 2 elicotteri, 2 squadre di sub, l'areo Atr42". "Senza dimenticare - aggiunge - che donne e uomini della Guardia Costiera hanno partecipato ai soccorsi e all'assistenza per i cittadini di Faenza". Il ministro ha chiesto da subito di sospendere il Gp di Imola: "A malincuore è stato giusto rinviare il Gran premio di Imola su cui il ministero aveva investito anche dei fondi. Ora è meglio concentrarsi per fronteggiare l'emergenza: ne ho parlato con gli organizzatori e con Stefano Bonaccini in totale sintonia. Contiamo venga recuperato, magari nel 2026. Sono orgoglioso di come gli sportivi hanno reagito a una decisione del genere, spiacevole ma assolutamente necessaria e ragionevole". (segue) (Res)