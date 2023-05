Maltempo: Salvini sull'emergenza i Emilia-Romagna, subito 100 milioni. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disastro attuale ripropone la grande e annosa questione del dissesto idrogeologico del Paese ma secondo il ministro "è inutile guardare al passato, mi piace ragionare sul presente per affrontare i problemi. Ci sono due temi: da una parte la crisi idrica, dall'altra il rischio idrogeologico. Sull'emergenza idrica, serve intervenire per costruire, riparare e migliorare tutte le strutture che devono contenere e governare l'acqua. Anche per riutilizzarla in industria o agricoltura: come Mit abbiamo messo sul tavolo più di 100 milioni, che sono solo una prima tranche urgente, di cui 13,1 per l'Emilia-Romagna per interventi non rinviabili sul Canale Emiliano Romagnolo". La tutela del territorio rimane la grande dimenticata: "Purtroppo, è vero, paghiamo decenni di troppi no che hanno bloccato il Paese a tutti i livelli. Pensiamo alla pulizia del letto dei fiumi o alle dighe come quella di Vetto a Reggio Emilia, attesa da anni, e su cui serve l'ultimo parere della Corte dei conti per assegnare i fondi per la progettazione: 3,2 milioni". Costruire una diga sembra un'impresa impossibile: "Non possiamo perdere tempo e dobbiamo accelerare gli interventi: in Italia ci sono 584 dighe, 4 erano bloccate e abbiamo deciso di commissariarle per uscire dall'impasse. Nella zona colpita dal maltempo ci sono 14 dighe, ma fortunatamente non abbiamo registrato problemi. Le infrastrutture che abbiamo in cantiere in Emilia-Romagna, come la Cispadana e la Campogalliano-Sassuolo, senza una messa in sicurezza di fiumi e torrenti da sole non servono", ha concluso Salvini. (Res)