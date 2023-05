Usa: fuga documenti Pentagono, il responsabile avrebbe condiviso materiale con cittadini stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jack Teixeita, l'aviere 21enne arrestato il mese scorso per aver diffuso online decine di documenti riservati della Difesa, avrebbe condiviso parte del materiale con cittadini stranieri. Lo scrive la "Washington Post". Teixeira, che comparirà di fronte a un giudice domani per la probabile convalida della custodia cautelare, è stato arrestato dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) che ha ricondotto a lui la massiccia fuga di informazioni riservate relative al conflitto in Ucraina. Secondo le indiscrezioni ottenute dal quotidiano, Teixeira avrebbe condiviso materiale riservato su un gruppo online che contava sino a 150 utenti, diversi tra i quali affermavano di risiedere in altri Paesi. Secondo la "Washington Post", i procuratori intendono far leva su questo punto per contestare la linea degli avvocati del 21enne, che sostiene di non aver mai voluto dare ampia diffusione ai documenti riservati. (Was)