Autonomia: Calderoli, tante reliquie del passato difendono i loro interessi

- Il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, in una intervista al "Corriere della Sera" si sofferma sul documento del Servizio di bilancio del Senato che è stato diffuso martedì in maniera singolare: "Ho visto che è stata fatta circolare in Rete una sintesi ad hoc di un documento che è noto ai miei uffici perché da tempo vi stanno lavorando". Chi l'ha incrociato martedì sera dice che si è molto irritato: "Sì, per le modalità con cui è stato pubblicato, per la rozzezza della terminologia usata e perché ho visto una lettura politica da parte di un organismo che dovrebbe essere tecnico". Ma quel documento esiste, non è una 'velina': "Alcuni dei rilievi che contiene sono condivisibili, altri molto meno. Ci sono affermazioni con i verbi al condizionale, altre che sono dubitative. C'è questa bozza ma c'è anche un lavoro dell'ufficio studi del Senato che ha preceduto questo e che non ha mosso alcuna contestazione. Lo stesso documento del Servizio di bilancio avrebbe dovuto mettere in rilievo dei numeri, non estremizzarli per alimentare la confusione". Insomma, qualcuno vuol mettere bastoni tra le ruote: "Mi pare abbastanza evidente. Quella sintesi mi sembra politica, non certo tecnica. Vedo avversari non tanto nel Mezzogiorno, che pure non ha ancora capito le straordinarie potenzialità dell'Autonomia, quanto nel centralismo romano che ha tutto l'interesse a non toccare nulla, a lasciare inalterato un sistema che garantisce chi trae benefici dal perpetuarsi dello status quo". (segue) (Res)