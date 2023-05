Autonomia: Calderoli, tante reliquie del passato difendono i loro interessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' pieno di funzionari pubblici - continua il ministro - con interessi da difendere. Qui non è questione di destra o sinistra. E' molto più semplice di quanto sembri. I governi e le legislature passano, i funzionari restano. Quante reliquie del passato ci sono in circolazione...". Calderoli osserva infine che "il polverone che si è alzato fa il gioco di chi si oppone al cambiamento. Mi fa piacere? Assolutamente no, è evidente. Io i dossier li vorrei discutere solo in Parlamento. Ci sono delle criticità? Vediamole insieme, confrontiamoci e vediamo di trovare le soluzioni che tengano conto degli equilibri". "Le riforme - conclude - sono la mia ragione di vita. Mi sono buttato tanti anni fa in questa esperienza perché avevo l'ambizione di contribuire a cambiare il Paese. Per cui, o porto a casa dei risultati oppure è giusto chiedersi che senso ha continuare nell'impegno pubblico. Mi pare elementare buon senso". (Res)