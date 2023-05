Ucraina: il Giappone si farà carico di militari feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Giappone accoglierà militari ucraini feriti in combattimento nel loro Paese per prestare loro trattamenti medici e riabilitativi. Lo riferiscono fonti governative giapponesi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui un numero ancora imprecisato di militari verrà trasferito il mese prossimo nell'Ospedale centrale delle Forze di autodifesa giapponesi a Tokyo. L'iniziativa rientrerebbe tra le misure che il governo del primo ministro giapponese Fumio Kishida intende assumere per dimostrare il maggiore impegno di Tokyo a sostegno di Kiev, in concomitanza con il vertice dei capi di Stato e di governo in programma da domani a Hiroshima. La questione dovrebbe essere discussa nel dettaglio oggi, durante un incontro a Tokyo tra il ministro della Difesa Yasukazu Hamada e l'ambasciatore ucraino in Giappone, Sergij Korsunsky. (Git)