Myanmar: forze armate hanno importato armi per oltre un miliardo di dollari dopo il golpe (2)

- Gli aspri combattimenti in corso tra le forze armate e le milizie etniche in diverse aree del Paese si sono intensificati negli ultimi mesi, scanditi da accuse di efferati crimini di guerra ai danni dei civili. Il golpe del 2021 ha infatti soffocato un difficile processo di pace intrapreso alla fine degli anni Novanta con decine di gruppi etnici armati, che il governo democratico deposto aveva rilanciato negli ultimi anni. Le forze armate birmane, ritenute tra le più numerose del Sud-est asiatico, hanno archiviato il dialogo dopo il golpe e ripreso un'offensiva militare a tutto campo. Per tentare di avere la meglio sui ribelli, che nel sostegno delle minoranze locali hanno il loro principale elemento di forza, l'esercito fa ricorso secondo l'Onu a una "politica della terra bruciata": si tratta di tattiche cui le forze armate birmane sono avvezze, ma che dopo il golpe avrebbero toccato nuovi livelli di violenza ed efferatezza: incidenti denunciati nei mesi scorsi includono bombardamenti di villaggi, stupri di donne di tutte le età, eccidi di monaci e bambini e mutilazioni. Negli ultimi due anni, i combattimenti hanno causato la distruzione di decine di migliaia di abitazioni, aumentando il numero degli sfollati interni. (segue) (Was)