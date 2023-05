Myanmar: forze armate hanno importato armi per oltre un miliardo di dollari dopo il golpe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso marzo la giunta militare al potere a Myanmar da febbraio 2021 ha annunciato una nuova proroga dello stato d’emergenza in vigore da due anni e il rinvio dei piani per un ritorno alle urne, inizialmente fissato per agosto 2023. Il governo militare ha giustificato il rinvio ammettendo di non disporre del pieno controllo di ampie porzioni del territorio birmano. Il capo della giunta, generale Min Aung Hlaing, ha dichiarato che "la tranquillità e la stabilità" sono "requisiti fondamentali" per l'organizzazione di qualsiasi consultazione popolare. Il generale, inoltre, durante la parata militare per la Giornata delle forze armate, il 27 marzo, ha ribadito che l'esercito intraprenderà "un’azione decisiva" contro gli oppositori e i gruppi armati etnici che li sostengono, e solo successivamente sarà possibile organizzare “elezioni libere e giuste”. (segue) (Was)