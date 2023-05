Myanmar: forze armate hanno importato armi per oltre un miliardo di dollari dopo il golpe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno seguente la giunta militare ha annunciato lo scioglimento di decine di partiti e gruppi politici di opposizione. Con un breve annuncio trasmesso in diretta, l'emittente televisione di Stato "Myawaddy Tv" ha comunicato che 63 partiti politici hanno rispettato i termini per la registrazione in visita delle future elezioni locali e politiche mentre altri 40 non lo hanno fatto, e verranno dunque sciolti. Tra i partiti di cui la giunta ha decretato lo scioglimento figura in particolare la Lega nazionale per la democrazia (Lnd) della deposta leader Aung San Suu Kyi. Dopo il golpe, la 77enne consigliera di Stato e Premio Nobel per la Pace è stata dapprima posta agli arresti domiciliari, e poi incarcerata e condannata a decine di anni di reclusione sulla base di molteplici capi d'imputazione per corruzione, violazione di segreti di Stato, incitamento e altri reati. L'Lnd aveva rifiutato di registrarsi in vista delle prossime elezioni generali, non riconoscendone la legittimità: “Non accettiamo in alcun modo che possano tenersi elezioni in un momento in cui molti leader e attivisti politici sono in stato d’arresto e in cui la gente viene torturata dall’esercito”, aveva spiegato l’ex deputato dell’Lnd Bo Bo Oo. (Was)